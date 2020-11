Desportiva Paraense decide vaga com Sport Recife na Copa do Brasil sub17

Nesta quarta-feira (25), a Desportiva Paraense faz estreia na Copa do Brasil da categoria sub 17 diante do Sport Recife [Leão Pernambucano], no Estádio Leônidas Castro, na Curuzu, às 15h30.

A exemplo da Copa do Brasil Profissional a disputa é eliminatória na primeira fase com os times jogando pela vitória. Se houve empate, o vencedor sai pela decisão de penalidades.

O time paraense temo como técnico Pablo Lima, professor de educação que já trabalhou em equipes profissionais da segunda divisão.

“Estamos confiante pelo trabalho realizado pela equipe e pela dedicação nos treinos pelos meninos. Esse foco nos dá uma certeza do time estar prepara o duelo com eles [Sport Recife].

Vai ser uma batalha de muita concentração e quem errar menos, vai sair com a vitória”, analisa.

Como preparação, além dos treinos, o time realizou dois jogos amistosos, um contra selecionado de São Miguel do Guamá, outro diante do sub 20 do Paraense e também participou dois jogos treino contra o São Raimundo, disputante da Segundinha.

Na Copa São Paulo de 2020 ambos se encontraram e a vitória do rubro-negro por 1 a 0.

O Sport Recife disputou o Campeonato Brasileiro Sub 17 com 8 jogos realizados, Venceu 1, empatou 1 e perdeu 6. Acabou em último lugar na sua chave.

O Leão de Pernambuco tem como técnico Sued Lima que definiu o time paraense da seguinte maneira. “A Desportiva [Paraense] tem uma boa qualidade de trabalho e acredito que será um jogo muito técnico. Trabalhamos bem mirando uma boa campanha na Copa do Brasil”, comentou.

O jogo tem arbitragem de Elaine da Silva Melo e nas bandeiras Rafael Ferreira Vieira e Acácio Meneses Leão. Wesley do Couto Leão, o quarto árbitro.