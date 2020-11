Desfalques: sem a zaga titular, Esmac vai para o duelo com o Juventus-SP pelo Brasileiro Feminino A2

A Esmac, pentacampeã paraense, inicia nesta segunda-feira (23) nova caminhada no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Séria A2 diante da equipe do Juventus, de São Paulo, no Estádio Olímpico do Pará [Mangueirão], às 15h.

Nesta fase da competição nacional são jogos de ida e volta. O segundo, em São Paulo, será realizado no dia 28. Vinda de um jogo decisivo no certame paraense, onde goleou o Paysandu por 4 a 0, o técnico Mercy Nunes evitou euforia pela conquista e se focou no duelo com o time paulista.

Mercy tem vários problemas na equipe e sabe que não poderá contar com a zaga titular no confronto com o ‘moleque travesso’ paulista. Helayne cumpre suspensão pela expulsão diante do Tiradentes-PI. Lorena não se recuperou da lesão no joelho e Keyla que a substituiu frente ao Paysandu, sofreu uma entorse no tornozelo e foi vetada.

Mercy Nunes, na equação do problema, escala a volante Lora Capanema na zaga ao lado de Bia Gama, do time sub-18, que começa pela primeira como titular na equipe principal.

“Estamos sem as três zagueiras e vamos improvisar e acredito que essas mudanças não tiram a qualidade de jogo do time. O nosso plano de jogo é o mesmo, jogar com determinação pra vencer. Se Deus quiser, vamos em frente para decidir à vaga em São Paulo”, assinala Mercy.

O Juventus não teve boa saúde no Campeonato Paulista. Fez parte do grupo B e não conseguiu vencer nenhum jogo. No Brasileiro Feminino realizou uma campanha excepcional acabou em primeiro lugar no grupo D com 4 vitorias e um empate. Vai para o campo cheio de moral sob comando do técnico Wellington Souza.

Joelson Nazareno Ferreira Cardoso apita o jogo, sendo que as assistentes são Nayara Suely Ribeiro e Nayara Lucena Soares.