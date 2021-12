Desejado pelo Vasco, Caio Dantas deverá seguir no Água Santa para o Campeonato Paulista

Um dos alvos do Vasco para o ataque está mais distante. Caio Dantas, opção como centroavante, não deverá ser liberado pelo Água Santa antes da disputa do Campeonato Paulista. Além do Cruz-Maltino, outros clubes mostraram interesse no jogador, mas a tendência de momento é ele ficar no interior paulista no início do ano.

No caso da oferta vascaína, a ideia era um empréstimo sem custos, o que foi recusado pelo clube paulista. Tal informação foi revelada originalmente pelo site "Ge".

O Água Santa conquistou o acesso à elite paulista na última temporada. Já Caio foi artilheiro da edição 2020 da Série B do Campeonato Brasileiro, atuando pelo Sampaio Correia. Em 2021, ele esteve no Náutico.

Para o comando de ataque, a única definição do Vasco até o momento é a não renovação de Germán Cano. O argentino deverá jogar no Fluminense.