Derrotado pelo Grêmio, Castanhal perde a primeira na Copinha 2022

Após estrear com vitória, o Castanhal não resistiu ao Grêmio nesta quinta-feira (6), pela segunda rodada da Copinha, e perdeu por 2 a 0. A partida foi disputada no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. Os gols foram marcados por Kauan Kelvin e Gustavo Martins. Apesar da derrota, o Japiim ainda depende apenas de si para avançar de fase.

Os gols

Aos 33 minutos da primeira etapa, Gabriel Silva cruzou a bola para a área, a defesa do Castanhal não conseguiu afastar a bola, que sobrou para Kauana Kelvin estufar para o fundo da rede. Já na reta final, quando o Japiim buscava o empate, Gustavo Martins, de cabeça, garantiu o resultado a favor do Tricolor Gaúcho.

Cenário

O Castanhal ainda depende apenas de si para se classificar no grupo 10. Em caso de vitória no domingo (9), às 14h15, no mesmo local, contra o Mixto-MT, o Japiim garante a classificação. Se empatar ou perder, o Castanhal precisa de um tropeço do XV de Jaú contra o Grêmio.

O próximo paraense a entrar em campo é o Bragantino, ainda pela segunda rodada. No sábado (8), às 13h, o Tubarão encara o anfitrião do gripo 18, o Paulista, no Jayme Cintra, em Jundiaí. Na primeira rodada, o clube paraense empatou com o Ceará em 1 a 1.