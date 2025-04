Deportes Iquique x Caracas: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/4) pela Sudamericana

Deportes Iquique x Caracas disputam hoje, terça-feira (01/04) a primeira rodada da Copa Sul-Americana. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), no Estádio Tierra de Campeones, em Iquique, Chile. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Deportes Iquique x Caracas ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Deportes Iquique perdeu para o Palestino por 3 a 1, empatou com o Alianza Lima por 1 a 1, foi goleado por 4 a 0 por Unión Española, empatou sem gols com Cobreloa e empatou por 1 a 1 com Ñublense.

Já o Caracas passou por um empate sem gols com Estudiantes de Mérida, uma vitória de 2 a 0 sobre La Guaira, outra de mesmo placar contra Portuguesa, um empate sem gols com Puerto Cabello e outro de 3 a 3 com Yaracuyanos.

Deportes Iquique x Caracas: prováveis escalações

Deportes Iquique: Leandro Requena, Diego Orellana, Carlos Rodríguez, Matías Blásquez, Hans Salinas, Diego Fernández, César Fuentes, Bryan Soto, Matías Moya, Steffan Pino, Edson Puch.

Caracas: Frankarlos Benítez, Néstor Jiménez, Blessing Edet, Francisco La Mantia, Jesús Yéndis, Lucciano Reinoso, Daniel Aguilar, Vicente Rodríguez, Wilfred Correa, Jeriel De Santis, Ender Echenique.

FICHA TÉCNICA

Deportes Iquique x Caracas

Copa Sudamericana

Local: Estádio Tierra de Campeones, em Iquique, Chile

Data/Horário: 01 de abril de 2025, 19h