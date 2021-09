Depois de derrota no mata-mata da série D, Castanhal conta com o apoio da torcida

O Castanhal vai jogar no próximo domingo (19) a partida de volta do mata-mata contra o Moto Club (MA). No primeiro jogo, o Japiim perdeu por 2 a 0 para o Papão do Norte. Com o resultado, o time paraense precisa vencer em casa para se manter vivo na competição. E para apoiar a equipe, a torcida está organizando uma recepção aos jogadores, com o objetivo de incentivar a delegação na busca pela virada.

A manifestação de apoio aos atletas está marcada para o dia do jogo, no domingo, a partir das 12h, nas imediações do estádio Modelão.

Para conseguir a classificação de forma direta, o Castanhal terá que vencer o Moto Club (MA) por três gols de diferença. Se ganhar por dois, a disputa irá para os pênaltis. O jogo está marcado para às 15h, no estádio Modelão.