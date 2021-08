De volta ao São Paulo, Daniel Alves vai bem no ataque, mas apresenta erros na defesa

No empate por 1 a 1 com o Palmeiras, pelas quartas de final da Libertadores, o São Paulo contou com o importante retorno de Daniel Alves no time titular. De volta ao Tricolor após defender a Seleção Brasileira nas Olimpíadas, o lateral fez uma boa partida, principalmente no ataque, sendo um destaque do Choque-Rei.

Escalado para atuar pela ala direita, Daniel Alves fez uma boa partida ofensivamente, embora tenha mostrado algumas falhas na fase defensiva.

No ataque, o lateral distribuiu cinco cruzamentos, dos quais acertou dois e nove lançamentos, dos quais acertou cinco. Com dois passes chaves na partida, o camisa 10 foi responsável por criar uma grande chance de gol, quando, ainda no primeiro tempo, lançou a bola na medida para a finalização de Gabriel Sara.

Jogando pelo lado direito, mas buscando atuar por dentro do campo, Daniel foi muito acionado no jogo, tocando na bola 87 vezes. Durante a criação das jogadas, o atleta esteve envolvido na maioria das jogadas, sendo crucial para o ataque do Tricolor.

Na defesa, porém, alguns pontos negativos. Embora o ala tenha contribuído com quatro interceptações e três divididas, sua ofensividade rendeu perigo ao São Paulo. Perdendo a posse 16 vezes durante o jogo e sendo superado com dribles quatro vezes, o lado direito da defesa foi o mais vulnerável.

No primeiro tempo, jogadas com Dudu e Breno Lopes foram encaixadas nas costas da marcação. Já na segunda etapa, Wesley deu muito trabalho para o camisa 10 do São Paulo, que teve dificuldades em marcar o atacante.

Com essa dificuldade na marcação, Daniel acabou cometendo faltas, além de disputas mais fortes pela bola. Essas faltas renderam ao lateral um cartão amarelo, já no segundo tempo.

Com altos e baixos e sendo melhor ofensivamente do que defensivamente, como é comum dele, Daniel Alves fez, no geral, uma boa partida diante do Palmeiras, sendo importante, principalmente, para a criação do time.

De volta ao São Paulo após conquistar a medalha de ouro nas Olimpíadas, o camisa 10 é uma grande adição ao Tricolor, que passa por um momento de muitos desfalques em meio a jogos importantes.

O time volta a campo no próximo sábado (14), às 21h, no Morumbi, contra o Grêmio, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente na 16ª posição da tabela, o time paulista terá uma partida importante contra um adversário direto na luta contra o rebaixamento.