De virada, América da Vila de Enseada vence Alto Pindorama e conquista o título da VIII Copa Rural de Salinópolis

O América da Enseada, vila rural de Salinópolis, no nordeste paraense, conquistou o título de campeão da VIII Copa Rural do município salinense. A inédita conquista veio na virada por 3 a 1 sobre o Alto Pindorama, time considerado favorito na decisão.

O jogo, realizado no estádio municipal ‘Alacidão’, atraiu bom público. O primeiro tempo foi 0 a 0, com as equipes buscando o gol, mas esbarrando nas defesas. O segundo tempo foi muito diferente, cheio de emoção. O Alto Pindorama saiu na frente com o gol de Gledson, aos 17 minutos, cobrando falta.

A reação dos americanos começou aos 28 minutos, com o gol do empate de Garotinho, de cabeça. A virada veio aos 31, com Guilherme, num chute de fora da grande área.

O adversário se lançou ao ataque e deixou sua zaga desprotegida. Guilherme, novamente do meio-campo, mandou ver num petardo bonito aos 41 minutos, definindo o placar: 3 a 1. Ao apito final do árbitro Danilo Pirabas a torcida americana invadiu o gramado para comemorar e abraçar os campeões.

Thiago Gordo, 25 anos, no comando técnico, dirige o time há três anos. Todo sorridente com o título, desabafou. “Esta conquista é para toda nossa comunidade, que sempre nos apoiou. Chegamos aqui e saímos como campeões pela dedicação e empenho da nossa equipe”, exaltou.

“Foi muito gratificante fazer o gol do empate e depois o da vitória. O time deles [Alto Pindorama] é muito forte e era o favorito. O nosso empenho foi maior e vamos comemorar”, afirmou Guilherme, de 32 anos.

Marquinhos, técnico do Alto Pindorama, reconheceu a vitória do adversário, mas ressaltou que sua equipe facilitou. “Nem tudo dá certo. O time pecou muito e não se organizou em campo, coisas do futebol. Fui jogador e sei que nem sempre o favorito vence. É dar parabéns ao América. Mereceu o título”, completou.

Com o troféu entregue pelo prefeito Kaká Sena, o América ainda levou de bônus a premiação de R$4 mil. Cerca de 14 times participaram da Copa Rural organizada pela Liga Esportiva de Salinas (LES).