De olho no Racing e pressionado, Flamengo recebe o Coritiba no Rio

Derrotas em sequência e queda na Copa do Brasil para o São Paulo, goleadas e quatro rodadas sem vencer no Brasileirão: diante deste retrospecto recente, o Flamengo entra em campo pressionado para enfrentar o Coritiba, neste sábado às 19h, no Maracanã. Além disso, o time de Rogério Ceni ainda vê o confronto com o Racing (ARG), pelas oitavas de final da Libertadores, aproximar-se, o que influenciará nas opções do treinador para o jogo pela 22ª rodada do Brasileirão.

Desde quarta-feira, o elevou-se o "tom da cobrança" sobre o departamento de futebol. Jogadores foram recebidos no aeroporto - ao retornarem de São Paulo - e no Ninho do Urubu sob protestos de torcedores. Na sexta, integrantes de torcidas organizadas estiveram reunidos com Marcos Braz e Bruno Spindel na Gávea, e, além de resultados, pediram uma conversa presencial com o elenco.

Mesmo diante deste cenário, o Flamengo terá a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro neste sábado - mesmo que, a princípio, momentaneamente. Enquanto o Rubro-Negro, que soma 36 pontos e está em quarto lugar, atua nesta noite, o Atlético-MG (38), o Internacional (36) e o São Paulo (36), todos acima na tabela, só entram em campo domingo nesta rodada.

O calendário, contudo, pode fazer Rogério Ceni não colocar força máxima - dentro do que tem à disposição - no jogo contra o Coritiba. Na terça, o Flamengo visita o Racing, em Buenos Aires, na ida das oitavas da Libertadores.