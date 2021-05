De olho na estreia na Série D, Castanhal lança novo uniforme

O Castanhal lançou nesta quinta-feira (27) o novo uniforme. A camisa número 3 será utilizado pelo Japiim na Série D de 2021. A camisa é na cor branca, com detalhes em preto e amarelo na gola e na manga. Ela estará disponível em breve nas lojas de material esportivo no valor de R$ 120.

A estreia do Japiim na Série D é no dia 6 de junho, domingo, contra o Galvez-AC. O jogo será às 15 horas, no estádio Modelão, em Castanhal, nordeste do Pará.