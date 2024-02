De olho na classificação, Bragantino recebe Santa Rosa no Diogão pelo Campeonato Paraense

O Bragantino está muito perto de selar uma vaga nas quartas de final do Campeonato Paraense. Para isso acontecer virtualmente, basta a equipe de Bragança bater o Santa Rosa, em jogo que ocorre neste domingo (18), às 15h30, no estádio Diogão. Se vencer, o Tubarão do Caeté chegará aos nove pontos, patamar que garante classificados há três edições do Parazão.

O time de Bragança iniciou a rodada na quinta colocação, com seis pontos conquistados, em uma condição confortável na tabela. Já o Santa Rosa, adversário do Tubarão neste domingo, vive situação mais delicada, em 8º lugar, com cinco pontos conquistados.

Assim como para o Bragantino uma vitória é importante para selar virtualmente uma vaga nos mata-matas, para o Santinha, os três pontos também são fundamentais. Caso vença o Tubarão, a equipe de Icoaraci chegará aos oito pontos, espantando praticamente o fantasma do rebaixamento. Nas últimas três edições do Parazão, todas as equipes que somaram oito ou mais pontos escaparam da queda.

Momento

Ambas as equipes chegam na rodada após tropeços. O Bragantino, que estava invicto na competição, perdeu para o Paysandu por 2 a 1, em partida disputada na Curuzu. Já o Santinha empatou em 0 a 0 com o Canaã, também fora de casa, em partida que marcou a reedição da final da Segundinha do ano passado.

Para o jogo, o Bragantino não deve ter mudanças significativas da equipe. A principal esperança de bom desempenho é o atacante Gileard, que ocupa a vice-artilharia do Parazão com quatro gols marcados.

Sem mudanças também deve vir o Santinha. Sob comando do técnico Rodrigo Reis, a equipe se apoia na solidez defensiva, exemplificada na dupla de zaga formada pelo Diegos Fracarolli e Macedo. Na frente, o atacante Flávio, autor do último gol do Santinha no torneio, é a principal esperança de gols.