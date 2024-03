De olho em cota milionária, Águia de Marabá recebe o Capital-TO na segunda fase da Copa do Brasil

O Águia de Marabá está em busca de repetir o desempenho do ano passado na Copa do Brasil. Na segunda fase da competição, a equipe marabaense recebe o Capital-TO, nesta quinta-feira (14), a partir das 20h30, em casa, no Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá. O Azulão espera alcançar a vitória para receber a cota no valor de R$ 2,2 milhões.

Na primeira fase, o Águia conseguiu vencer em uma virada brilhante em cima do Coritiba, em uma partida difícil, também em casa, encerrando o jogo com o placar em 3 a 2. A virada levantou a moral do Azulão, que agora parte em busca de mais um placar positivo para alcançar a cota milionária.

No ano anterior, O Águia chegou até a terceira fase da competição, e esse ano espera superar o desempenho. A conquista não seria apenas do clube, mas do técnico Mathaus Sodré, que retornou ao comando do time, e também comandou a campanha do Azulão não somente no bom desempenho na Copa do Brasil, em 2023, mas também na conquista do Campeonato Paraense.

Sodré inclusive comanda a alavancada da equipe no Parazão 2024. O Águia amargava nas últimas posições, e com o retorno de Sodré conseguiu avançar para a segunda fase, e já conta com um resultado positivo para chegar à semifinal da competição.

Capital-TO

Em solo paraense desde terça-feira (12), a equipe do Capital tem um desafio pela frente. Sem o técnico Ricardo Lima, expulso na primeira fase da competição, o rubro-negro palmense entra em campo sob comando de Leandro Nunes, técnico da equipe sub-20 do clube. O time também tem diversas baixas entre os jogadores, que estão no departamento médico, como Jander, Alemão, Phedro Lucas e Ítalo.

A equipe foi derrotada nos dois últimos jogos que disputou, ambos em goleadas de 4 a 1, e busca a vitória em cima do Águia, para não só recuperar a confiança, mas também para alcançar a cota milionária.

Ficha técnica

Copa do Brasil - 2ª fase

Águia de Marabá x Capital-TO

Data: quinta-feira (14)

Hora: 20h30

Local: Estádio Zinho Oliveira, em Marabá

Árbitro: Julio Cesar Pfleger

Assistentes: Eder Alexandre e Johnny Barros de Oliveira

Águia de Marabá: Axel Lopes, Bruno Limão, Davi Cruz, Caíque Baiano, Alan Maia, Junior Dindê, Fabiano, Soares, Braga, Hitalo, Yuri Tanque. Técnico: Mathaus Sodré.

Capital-TO: Guilherme Prezzi, Gustavo Lobó, Márcio Júnior, Kennerson, PK, Dim, Gabriel Eugênio. Arthurzinho, Cauã, Romário e Wesley. Técnico: Leandro Nunes.