David Luiz, após derrota do Flamengo para o Santos: 'Esse grupo precisa amadurecer'

Após a derrota do Flamengo para o Santos, no Maracanã, por 1 a 0, o zagueiro David Luiz falou na saída do gramado, apontando as lições que o atual grupo rubro-negro deve tirar de 2021 para voltar ao caminho dos títulos na próxima temporada. Para o experiente defensor, que chegou ao Ninho do Urubu em setembro, o elenco do Flamengo "precisa amadurecer".

- Faz parte de um grande clube (cobranças da torcida), de um clube que se acostumou a ganhar. Cabe a nós trabalharmos, reconhecer que devemos melhorar muito. Ainda tem um jogo para terminarmos a temporada. Temos que entender que futebol tem que ter brio, força de vontade todos dias, trabalhar sempre no limite. Esse grupo precisa amadurecer, crescer. Ficam essas lições para o ano que vem - afirmou o zagueiro, que tem contrato até o fim de 2022.

Foram mais de 40 mil torcedores que estiveram no Maracanã nesta segunda-feira, na última partida do time no estádio na temporada. Na quinta, o Flamengo encerra a sua participação no Brasileirão enfrentando o Atlético-GO, no Antônio Accioly, em Goiânia. A equipe já tem o segundo lugar garantido.