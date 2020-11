Daniel Alves se declara ao São Paulo: 'Quero desfrutar do meu sonho'

Destaque do São Paulo nas últimas partidas da temporada, o meio-campista Daniel Alves fez questão de se declarar ao Tricolor do Morumbi após a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo, na última quarta. Torcedor do clube na infância, o hoje camisa 10 da equipe afirmou estar vivendo um sonho.

- O São Paulo me fez sentir em meio a tantas dificuldades as maiores alegrias e hoje eu só quero desfrutar do meu sonho - escreveu o jogador em sua conta no Instagram logo após a confirmação da vaga entre as quatro melhores equipes da Copa do Brasil.

Muito elogiado por Fernando Diniz e também por seus companheiros de trabalho, Daniel Alves está em alta no clube do Morumbi. Contra o Flamengo, na última quarta, o jogador deu uma assistência para o primeiro gol de Luciano na partida e depois, já no fim do confronto, pressionou Willian Arão no lance que originou o erro de passe e o consequente gol de Pablo.

– Respeito é a palavra que define o sentimento por esse clube. Sei que não é o melhor momento em termos de gestão, mas sei também que o sentimento, quando é de verdade, transcende qualquer dificuldade.