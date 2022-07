Cuiabá empata no fim e Atlético-MG tropeça pelo Campeonato Brasileiro

O Atlético-MG bem que tentou, mas deixou a liderança, ainda que de forma momentânea, com o Palmeiras, escapar. Pelo Brasileirão Série A, o Galo empatou com o Cuiabá, na Arena Pantanal, em 1 a 1 e terminará a rodada na terceira posição, ultrapassado pelo Corinthians.

Com as estreias de Pavón, Pedrinho e Alan Kardec, o Atlético-MG até tentou imprimir ritmo no campo de ataque, mas nada que levasse muito perigo ao Dourado. Já na reta final da partida, Alan Kardec marcou nos acréscimos. Porém, logo após o gol ser validado pelo VAR, aos 53, Gabriel Pirani empatou. 1 a 1, placar final.

O Atlético-MG entra em campo novamente no próximo domingo (24), justamente contra o Corinthians, às 18h, no Mineirão. O confronto direto entre as equipes é válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.