Cruzeiro x Sport Recife: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (14) pelo Brasileirão Feminino

Cruzeiro x Sport Recife disputam hoje, sábado (14/06), pela 14° rodada do Brasileirão Feminino 2025. O jogo ocorre às 15h (horário de Brasília), no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cruzeiro x Sport Recife ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Sport é o lanterna da competição, ainda não obteve vitórias, está com rebaixamento confirmado e soma apenas 2 empates, 11 derrotas, 7 gols marcados e 30 gols sofridos.

Já o Cruzeiro lidera invicto o Campeonato Brasileiro Feminino A1 e acumula um total de 11 vitórias, 2 empates, 32 gols marcados e 10 gols sofridos.

Cruzeiro x Sport Recife: prováveis escalações

Cruzeiro (F): Camila; Paloma Maciel, Haas, Isabela, Gaby Soares; Pri Back, Letícia Alves e Gisseli; Sochor, Byanca Brasil e Letícia. Técnico: Jonas Urias.

Sport Recife (F): Nanda; Evinha, Maria Clara, Débora Xavier e Marcelinha; Andréia, Hayla, Taissinha e Bianquinha; Layza e Gessica. Técnica: Regiane Santos.

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Sport Recife

Campeonato Brasileiro Feminino 2025

Local: Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG)

Data/Horário: 14 de junho de 2025, 15h