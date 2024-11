Cruzeiro x Criciúma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (09/11) pelo Brasileirão

Cruzeiro x Criciúma disputam hoje, sábado (09/11), a 33° rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Governador Magalhães Pinto, em Belo Horizonte (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cruzeiro x Criciúma ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Cruzeiro acumula na Série A do Brasileirão um total de 44 pontos, 12 vitórias, 8 empates, 12 derrotas, 36 gols marcados e 34 gols sofridos. O time não vence há 7 rodadas.

Já o Criciúma soma 37 pontos, 9 vitórias, 10 empates, 13 derrotas, 38 gols marcados e 46 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Cruzeiro x Criciúma: prováveis escalações

Botafogo: Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Barreal, Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Gabriel Verón e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz.

Cuiabá: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo, Trauco; Barreto, Newton, Marcelo Hermes, Matheusinho; Allano e Bolasie. Técnico: Claudio Tencati.

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Criciúma

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Governador Magalhães Pinto, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 09 de novembro de 2024, 19h