Cruzeiro x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (01/09) pelo Brasileirão

Cruzeiro x Atlético-GO disputam hoje, domingo (01/09), a 25° rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo inicia às 11h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cruzeiro x Atlético GO ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 11h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Atlético Goianiense é o lanterna do Brasileirão com 4 vitórias, 6 empates, 14 derrotas, 20 gols marcados e 37 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Já Cruzeiro ocupa a 7° posição e acumula 11 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, 31 gols marcados e 25 gols sofridos. A equipe não vence há 5 rodadas do Campeonato Brasileiro.

VEJA MAIS

Cruzeiro x Atlético GO: prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon (Kaiki); Wallace, Lucas Romero e Matheus Henrique; Matheus Pereira, Arthur Gomes e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Seabra.

Atlético Goianiense: Ronaldo; Maguinho, Adriano, Pedro Henrique (Luiz Felipe) e Guilherme Romão; Rhaldney, Gonzalo Freitas, Janderson, Campbell e Luiz Fernando. Técnico: Umberto Louzer.

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Atlético-GO

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 01 de setembro de 2024, 11h