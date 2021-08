Cruzeiro vence o Náutico fora de casa e termina o 1º turno melhor do que na Série B de 2020

Náutico e Cruzeiro se enfrentaram nesta terça-feira, em duelo válido pela 19ª rodada da Série B do Brasileiro, a última do primeiro turno. O confronto foi disputado no Estádio dos Aflitos, no Recife, e a Raposa venceu por 1 a 0, gol de Thiago. Foi a quinta derrota seguida do Timbu, que vem piorando a cada rodada no campeonato.

Os dois times chegam ao final da primeira parte do campeonato em situações distintas: a Raposa, evoluindo, apesar de ainda ter muitas fragilidades ofensivas e defensivas. Já o Timbu, vem em queda livre e está longe de ser a equipe que liderou a Série B por várias rodadas.

A equipe pernambucana está na sexta colocação, com 30 pontos, e pode cair ainda mais na classificação ao fim da rodada. O Cruzeiro de Luxemburgo, invicto há quatro jogos, é o 14º com 21 pontos e ainda sonha com uma reação na competição no segundo turno. A pontuação dos mineiros foi melhor do que a de 2020 nesta fase da competição.

O Cruzeiro inicia o segundo turno na sexta-feira, 20 de agosto, diante do Confiança, no Mineirão, às 21h30. Já o Timbu terá o CSA pela frente só no dia 24, terça-feira, no Rei Pelé, em Maceió.