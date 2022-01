Criticado pela torcida do Paysandu, atacante acerta com clube da Série B

O atacante Robinho acertou o empréstimo ao Náutico, clube da Série B do Brasileirão e que revelou o atleta. O jogador será treinado pelo técnico ex-Bicola Hélio dos Anjos. Robinho, de 23 anos, chega após um acordo entre o Timbu e o clube que detém os direitos de Robinho, o Red Bull Bragantino.

Também por empréstimo, Robinho chegou ao Paysandu no início da última temporada, mas nunca se firmou na equipe mesmo com o clube alviceleste tendo quatro técnicos durante 2021. Questionado pelo torcedor, Robinho atuou pelo Papão 24 vezes, marcou um gol e foi campeão estadual. Robinho deixou o clube em novembro do ano passado