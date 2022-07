Cristiano Ronaldo recebe proposta de R$ 1,3 bilhão de clube da Arábia Saudita, diz TV

Cristiano Ronaldo está com o futuro indefinido. Segue sem se apresentar ao Manchester United, para a realização da pré-temporada, porém, segue movimentando o “mercado da bola”. Um clube da Arábia Saudita (que não teve o nome divulgado), teria oferecido ao atleta 50 milhões de euros, em torno de R$1.3 bilhão, por duas temporadas. A informação é do canal “TVI”, de Portugal.

A negociação incluiria uma proposta de 30 milhões de euros ao Manchester United e outros R$20 milhões para empresários, que fazem parte de uma comissão. O total da negociação seria em torno de 300 milhões de euros, cerca de R$1,6 bilhão.

Cristiano Ronaldo quer deixar o Manchester United, já que o clube não irá disputar a Liga dos Campeões, competição que é o desejo do jogador, por isso, a tendência é que a proposta do clube árabe não seja aceita. O contrato de CR7 com o Manchester United encerra em junho de 2023.