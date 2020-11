Cristiano Ronaldo marca, mas Juventus apenas empata com Lazio

Em jogo complicado, truncado e equilibrado, Juventus e Lazio terminaram empatados em 1 a 1. Após o primeiro tempo de domínio da Juventus e protagonismo de Cristiano Ronaldo, o camisa sete colocou a Velha Senhora na frente do placar. O segundo tempo foi morno, mas Caicedo, que entrou no decorrer do confronto, arrancou um empate heróico nos acréscimos.

DESEQUILÍBRIOApós o jogo começar equilibrado e de maneira morna, Cristiano Ronaldo pesou na balança e mudou a cara da partida. Após ter tentado finalizar sem perigo em algumas ocasiões, o português abriu o placar aos 14 minutos aproveitando cruzamento de Cuadrado pelo lado direito. Após o gol, a Velha Senhora dominou a partida.

POR POUCOEm rápido contra-ataque, o camisa sete recebeu passe na intermediária, infiltrou e finalizou com perigo, mas para fora. Aos 42, o robozão foi servido na entrada da área, limpou a marcação e mandou um balaço na trave. No último lance do primeiro tempo, Cristiano Ronaldo teve nova chance em cobrança de falta e obrigou Strakosha a realizar boa defesa.

HERÓICO​No segundo tempo, o jogo ficou morno, mas pegado, com muitas faltas e muita imposição física. No campo, a melhor oportunidade foi criada pela Juventus aos 12 minutos, quando Morata puxou contra-ataque, encontrou Rabiot pela esquerda e o francês parou em Reina. Aos 49 minutos, Correa realizou linda jogada individual pela esquerda, encontrou Caicedo para fazer o pivô e marcar o gol de empate.