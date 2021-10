VÍDEO: Cristiano Ronaldo faz 'encarada' com ex-campeão do UFC e fãs pedem atacante no octógono

O atacante Cristiano Ronaldo e o ex-campeão dos pesos leves do UFC Khabib Nurmagomedov se encararam no último final de semana em visita do lutador ao Estádio Old Trafford, em Manchester. Depois de acompanhar o empate do Manchester United com o Everton, o russo encontrou com o craque português e aproveitou para fazer uma encarada no estilo das pesagens do MMA.

- Ele é o melhor de todos os tempos, continue assim, campeão, você inspira milhões de pessoas ao redor do mundo! - escreveu Khabib em suas redes sociais, onde publicou o vídeo do encontro e da encarada.

O ex-campeão do UFC também bateu um papo com o ex-zagueiro Rio Ferdinand e o meia Paul Pogba, que não encararam Khabib mas aproveitaram para publicar o encontro.

Com o sucesso do vídeo nas redes sociais, alguns internautas pediram que Cristiano Ronaldo se aventurasse no octógono. Alguns sugeriram, no entanto, que o craque português não encarasse Khabib Nurmagomedov.

- Cuidado Cristiano, nem brincando com esse daí - ironizou um internauta.