CPI da pandemia convoca presidente da CBF para depor sobre Copa América no Brasil

Após escolha do Brasil para a sediar a Copa América, a partir de 13 de junho, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, que esteve presente na final do Parazão, foi convocado para depor na CPI da pandemia. O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da Comissão, foi quem oficializou o pedido.

A competição seria organizada em conjunto por Argentina e Colômbia, mas a Conmebol retirou de ambos os países, por causa das crises internas. Uma das razões para a escolha do Brasil, é a possibilidade de presença de público na final do torneio.

Confira o texto do documento:

"Na manhã do dia 31 de maio o Brasil foi surpreendido com o anúncio de que a Copa América de Futebol será realizada no Brasil em plena pandemia.

O evento seria realizado na Colômbia, mas foi cancelado por conta dos protestos sociais que tomam conta do país. Em seguida, a Argentina cancelou a realização do torneio devido ao recrudescimento da pandemia naquela país.

O evento, que terá início no dia 13 de junho, agora será sediado no Brasil, país que tem mais de 460 mil óbitos por Covid-19, que ocupa o segundo lugar do mundo em número de mortes e que está na iminência de uma terceira onda da doença.

Diante desse cenário, esta Comissão Parlamentar de Inquérito precisa ouvir o presidente da CBF para saber que medidas foram tomadas para garantir a segurança sanitária dos brasileiros e das delegações estrangeiras durante a realização do evento".