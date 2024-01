Corpo de Zagallo é velado na sede da CBF neste domingo (7)

Depois de um sábado (6) de homenagens, em que o mundo esportivo foi surpreendido com a notícia da morte de Zagallo, o domingo (7) está sendo reservado para despedidas ao Velho Lobo. Ele está sendo velado na sede da CBF, na Barra da Tijuca, em cerimônia aberta ao público. A cerimônia deve acontecer até às 14h (horário de Brasília). Na sequência uma missa restrita à família será realizada. O sepultamento está previsto para 16h, no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro.

O velório acontece em uma sala do museu com uma estátua de cera de Zagallo, além das quatro taças do Mundial conquistadas pelo “Velho Lobo” (1958,1962,1970 e 1994). O espaço estava fechado desde 2020 por conta da pandemia de Covid-19 e será uma chance de o público conhecer de perto a história de um dos maiores nomes do futebol brasileiro.

Zagallo estava internado desde o dia 26 de dezembro, no Hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca. Ele lutou, mas a frágil saúde e a idade avançada não contribuíram para que houvesse uma falência múltipla de órgãos.