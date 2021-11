Coritiba se beneficia com a derrota do CRB-AL e garante acesso à Série A

O Coritiba também está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. O Coxa se beneficiou do tropeço do CBR, que perdeu para o Brusque por 1 a 0, fora de casa, e comemorou o acesso nesta segunda-feira (15) igual o Botafogo.

O Coritiba venceu o Brasil de Pelotas por 2 a 1 no domingo e dependia do resultado do time alagoano para garantir o acesso. Com seis pontos em disputa, os concorrentes não podem mais alcançar o Coritiba. O quinto Goiás, que tem 58 pontos e joga às 20h contra o Remo, tem confronto direto com o terceiro Guarani (59) na próxima rodada.

Agora, a briga do Coritiba é pelo tricampeonato da Série B. Com 64 pontos, o Coxa é vice-líder e enfrenta o CSA, em casa e Ponte Preta, fora de casa. O líder Botafogo tem 66 pontos e enfrenta o Brasil de Pelotas (fora) e o Guarani (casa).