Corinthians x Palmeiras, São Paulo x Mirassol... saiba onde assistir aos jogos de hoje

O domingo (16) de futebol será agitado por competições ao redor do mundo. No Brasil, Corinthians e Palmeiras se enfrentam, às 16h, pela semifinal do Campeonato Paulista de 2021, na Neo Química Arena, cidade de São Paulo.

Pela outra semifinal do Paulistão, o São Paulo recebe o Mirassol, às 20h30, no estádio do Morumbi. O confronto terá transmissão dos canais Premiere.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:7h30 - Fiorentina x Napoli Serie A TIMOnde assistir: Estádio TNT Sports e Bandsports

8h - Crystal Palace x Aston Villa Premier LeagueOnde assistir: ESPN

10h - Udinese x Sampdoria Serie A TIM Onde assistir: Estádio TNT Sports

10h - Benevento x Crotone Serie A TIM Onde assistir: Estádio TNT Sports

10h05 - Tottenham x Wolverhampton Premier League Onde assistir: DAZN

11h05 - Botafogo x Vasco Taça Rio Onde assistir: Carioca PPV, Vasco TV, Botafogo TV e Record

12h30 - West Bromwich x Liverpool Premier League Onde assistir: ESPN

13h - Mainz 05 x Borussia Dortmund Bundesliga Onde assistir: OneFootball App

13h - Parma x Sassuolo Serie A TIMOnde assistir: Estádio TNT Sports

13h30 - Athletic Bilbao x Real Madrid La Liga Onde assistir: Fox Sports

13h30 - Barcelona x Celta La Liga Onde assistir: ESPN Brasil

13h30 - Atlético de Madrid x Osasuna La Liga Onde assistir: Fox Sports 2

15h - Everton x Sheffield United Premier League Onde assistir: Fox Sports

15h30 - RB Leipzig x Wolfsburg Bundesliga Onde assistir: OneFootball App

15h45 - Milan x Cagliari Serie A TIM Onde assistir: Band Sports e Estádio TNT Sports

16h - Corinthians x PalmeirasCampeonato Paulista Onde assistir: Globo (SP) e Premiere

16h - Atlético-MG x América-MG Campeonato Mineiro Onde assistir: Globo (MG) e Premiere

16h - Internacional x Grêmio Campeonato Gaúcho Onde assistir: Globo (RS) e Premeire

20h30 - São Paulo x Mirassol Campeonato Paulista Onde assistir: Premiere