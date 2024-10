Corinthians x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/10) pela Copa do Brasil

Corinthians x Flamengo disputam hoje, domingo (20/10), a volta da semifinal da Copa do Brasil. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Flamengo x Corinthians ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na terceira rodada, o Flamengo eliminou o Amazonas com duas vitórias de 1 a 0. Em seguida, a equipe superou o Palmeiras, após uma vitória de 2 a 0 e uma derrota de 1 a 0; e o Bahia, com duas vitórias de 1 a 0.

Já o Corinthians venceu América-RN com duas vitórias de 2 a 1 durante a terceira rodada. Nas etapas seguintes, o time eliminou o Grêmio nos pênaltis, após empates sem gols; e o Juventude, após derrota de 2 a 1 e vitória de 3 a 1.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Flamengo por 1 a 0.

Flamengo x Corinthians: prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Plata e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Corinthians: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Hugo); José Martínez, Charles, Carrillo e Rodrigo Garro (Igor Coronado); Romero e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Flamengo

Copa do Brasil

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 20 de outubro de 2024, 16h