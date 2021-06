Corinthians lança nova camisa 1 para a 2021; estreia será contra o Red Bull Bragantino

Na manhã desta terça-feira, o Corinthians e a Nike, fornecedora de material esportivo, lançaram a camisa 1 do clube para a temporada. Com o objetivo de retratar a alma corintiana, os uniformes já estão à venda nos canais oficiais e serão utilizados pela primeira vez nesta quara, contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2021.

Desde sua fundação, no dia 1º de setembro de 1910, até os tempos atuais, o Timão se caracterizou pela vanguarda em questões muito à frente do seu tempo. O clube que abraçou milhões de torcedores – independentemente de raça, gênero, cor, etnia ou religião – sempre foi precursor em ampliar a voz das minorias e chamar a atenção de causas sociais que vão além das quatro linhas.

Abrir portas, romper tabus, quebrar muros, desconstruir paradigmas, lutar contra os preconceitos, lutar pela democracia, resistir, incluir e defender uma sociedade mais justa são bandeiras defendidas pelo time que se orgulha de ter sido fundado por operários e escolhido pelo povo. E é inspirado na quebra de barreiras que a Nike e o Corinthians lançam a nova camisa 1 para a temporada.

"O Corinthians tem o seu valor aliado com a democracia. Quebrar barreiras, lutar contra tabus, preconceitos e estereótipos está no DNA do clube e no DNA da Nike. Queremos inspirar a torcida a quebrar as suas próprias barreiras e nos ajudar a construir uma sociedade mais justa e igualitária", explicou Gustavo Viana, Diretor de Marketing da FISIA, distribuidora oficial Nike no Brasil.

Predominantemente branca, a atual gola polo dá lugar ao clássico design em gola careca preta, e as mangas também ganham detalhes em preto. A grande novidade são os elementos arrojados de design que compõem a camisa. Em uma extensa pesquisa, o time de desenvolvimento de produtos aliou a vanguarda corintiana na luta pela quebra de barreiras à representação das rachaduras dos muros da cidade de São Paulo. O resultado são linhas e traços imperfeitos que trazem justamente essa sensação por toda a extensão da peça.

A inscrição 'Os Donos da Rua' está registrada na parte de trás da camisa, na altura da nuca. Ainda nas costas, leem-se dentro dos números as iniciais 'SCCP', estilizadas pelo artista visual e grafiteiro Thiago Icone K. O short é totalmente preto, com o logo da Nike e os números em branco. Os meiões, predominantemente brancos, também trazem as iniciais estilizadas do clube.

"Há 111 anos o primeiro presidente, o alfaiate Miguel Battaglia, em um dos seus primeiros discursos afirmou que o Corinthians seria o time do povo e o povo é quem faria o time. A nova camisa representa a totalidade da torcida e a luta que o corintiano e a corintiana travam todos os dias para viver seus sonhos superando os limites", diz José Colagrossi, superintendente de Marketing, Comunicação e Inovação do Corinthians.

Sustentabilidade e meio ambiente

A sustentabilidade é parte central dos uniformes criados pela Nike. Por isso, desde 2010, todos os kits são fabricados com poliéster feito de fibra de garrafas plásticas. As garrafas são higienizadas, fragmentadas em flocos e então convertidas em microplásticos que são derretidos e transformados em fios de alta qualidade. Esse processo garante um desempenho máximo para a performance em campo e menor impacto no meio ambiente. Desde 2010 a empresa desviou mais de 7,5 bilhões de garrafas plásticas de aterros.

Campanha

Para retratar a "Alma Corinthiana" e a vanguarda do clube na luta para a quebra de barreiras, a Nike convidou os poetas do Slam, Kimani e Luccão, para lançar o vídeo “Vai na Alma”. Assinado pela agência Wieden+Kennedy, o clipe reforça que na loucura da selva de pedra, com seus muros e dialetos, o preto e branco é marca registrada. Quebrando muros, tabus, incluindo e resistindo, o corintiano é sinônimo de amor à camisa, é povo, é democracia. No campo do jogo e no campo da vida, o lema é: Vai Corinthians, não para de lutar.

Participaram do filme: Monica Calazans, primeira pessoa vacinada contra a COVID-19 no Brasil, Sandro Testinha, presidente da Associação Social Skate, Thiago Icone K, grafiteiro, Adipe Neto, chef de cozinha, Lucas Mazzorchi, estilista, Derek Junior da Silva Gomes, soldador, Adriana Marto, ciclista, Jaciara Tamara da Cruz Pereira, passeadora de cachorro, João, zelador e Victor Souza Ribeiro, a Drag Emilia.

Serviço

Além da camisa de jogo, a coleção tem peças casuais como jaqueta, calças e camisetas. A coleção apresentada nesta terça-feira, já está disponível em Nike.com.br, ShopTimão.com, na loja Poderoso Timão localizada na Neo Química Arena e na Mega Loja do Parque São Jorge. A partir de 18/6, nesta sexta-feira, as peças também poderão ser encontradas em lojas Nike, Centauro, Netshoes e nas outras lojas da rede Poderoso Timão. A partir do dia 20 de junho, a coleção completa estará disponível em todo o mercado.