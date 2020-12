Corinthians inaugura busto de Ronaldo Giovaneli na sede do clube

Na manhã desta quarta-feira, Ronaldo Giovaneli deu mais um passo como um "imortal" da história do Corinthians, uma vez que foi inaugurado seu busto no Parque São Jorge. A cerimônia foi realizada na sede social do clube e teve a participação de dirigentes e de outros campeões brasileiros de 1990, na data que comemora os 30 anos dessa conquista, que teve a participação do goleiro.

Ronaldo é o terceiro jogador com mais partidas na história corintiana. Ao todo, ele entrou em campo em 602 jogos. Além disso, ele conquistou títulos como o Brasileirão de 1990, já citado acima, a Copa do Brasil de 1995 e três Paulistas: 1988, 1995 e 1997, sempre como protagonista e personagem icônico.

Identificado com a Fiel torcida, Ronaldo hoje é comentarista da Band e se elegeu conselheiro do clube para o triênio 2021-2023. Por toda essa história, o ex-goleiro se emocionou ao ver o seu busto revelado no Parque São Jorge cercado de amigos e familiares, como sua esposa e seus dois filhos.

- Eu cheguei aqui e já fiquei desarmado, a verdade é essa. Encontrei o Fabinho, Márcio, Wagner, o Márcio Bittencourt que foi meu escudeiro das categorias de base. A gente tinha um sonho e esse sonho foi concretizado porque chegamos até o profissional, mas você ficar marcado na história, poder trazer a família, mostrar para os meus meninos, toda a garra que a gente teve, toda a emoção, vivendo isso no dia a dia, vem aquele aperto no coração porque meus pais não podem estar aqui por causa da Covid-19 - disse o ídolo antes de completar:

- Fiz tudo de coração, como se fosse o último dia da minha vida. Todos esses foram colocados dentro dos jogos que fiz até meu último dia. Mas, pela lembrança, fico muito feliz e agradecido, de coração. E é de um coração corintiano que está saindo isso. Muito obrigado pelo carinho.

- É um sonho realizado, é bom sentir isso em vida. Não tem como descrever tanta emoção, tanta alegria de estar aqui dentro do lugar sagrado, que sempre foi para a gente desde criança - concluiu o ex-goleiro.

Ronaldo se junta a outros ídolos da história do Corinthians que têm um busto na sede social do clube, como Neco, Cláudio, Baltazar, Luizinho, Sócrates, Rivelino e Teleco. Na cerimônia, estiveram presentes Duílio Monteiro Alves, presidente eleito que assume o mandato em 4 de janeiro, e Edna Murad, presidente em exercício no lugar de Andrés Sanchez, que pediu licença.