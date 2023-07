Corinthians contrata o zagueiro Lucas Veríssimo por empréstimo até a metade de 2024

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira (26) a contratação do zagueiro Lucas Veríssimo, que estava no Benfica, de Portugal. O jogador chega ao clube por empréstimo e tem contrato até junho de 2024. Veríssimo iniciou a carreira no Santos e chegou a ser convocado pela seleção brasileira em 2021.

O jogador chegou à capital paulista na última terça (25) e acompanhou o clássico entre o Timão e o São Paulo. A sua nova equipe venceu por 2x1, jogando em casa, e jogará a partida de volta das semifinais da Copa do Brasil com a vantagem de um gol.

O jogador tem contrato com o Benfica até 2026, mas o Corinthians terá prioridade na compra de Veríssimo ao final do contrato de empréstimo. O jogador se destacou jogando pelo Santos, onde fez mais de 130 partidas, mas não teve o mesmo desempenho no Benfica, em grande parte por conta de uma lesão.

Bom momento do Corinthians

O Corinthians vive um bom momento sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. A equipe está com uma vantagem de um gol no confronto contra o São Paulo pela semifinal da Copa do Brasil, se classificou para as oitavas de final da Copa Sul-Americana e não perde há seis jogos. No Brasileirão, ocupa a 15ª posição com 16 pontos.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)