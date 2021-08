Corinthians abre vantagem sobre a Ferroviária na semifinal do Brasileirão Feminino

Na noite deste domingo a equipe de futebol deminino do Corinthians venceu por 3 a 1 a Ferroviária, fora de casa, na partida de ida da semifinal do Brasileirão da categoria. Vic Albuquerque, Gabi Zanotti (de bicicleta) e Érika marcaram para o Alvinegro. Yasmin descontou no placar.

Como costuma ser um dos clássicos do futebol feminino nacional, a partida começou bastante disputada. Não foi à toa que o Timão abriu o marcador logo aos três minutos, quando Gabi Portilho cruzou para Vic Albuquerque dominar e finalizar sem chances para a goleira adversária. Cinco minutos depois, a Ferrinha reagiu e empatou o duelo com um tento de Yasmin.

O jogo seguia bastante disputado, com o Corinthians mais perto de ampliar o placar e foi o que acabou acontecendo aos 17 minutos, com um golaço de Gabi Zanotti, que aproveitou cobrança de escanteio e finalizou de bicicleta, colocando o time visitante em vantagem na primeira partida da semifinal. Antes do fim do primeiro tempo, porém, Kemelli acabou salvando o time em duas oportunidades, mantendo o resultado até a ida para o intervalo.

Na volta dos vestiários, o Timão buscou o ataque para tentar matar o jogo logo de cara e com 10 minutos da segunda etapa a equipe já havia chegado em três boas oportunidades: com Vic Albuquerque, Tamires e Adriana. Sem conseguir abrir vantagem maior, Arthur Elias mexeu no time: Ingryd e Jheniffer entraram.

Aos 26 minutos, a pressão deu resultado. Gabi Zanotti cruzou a bola para a área e encontrou Érika, que esperou a bola quicar no gramado antes de bater para o gol e colocar o 3 a 1 no placar. A partir dali, o Alvinegro administrou o placar e garantiu a vantagem para o jogo de volta, que será em São Paulo.

Com o resultado, o Corinthians pode até perder por um gol de diferença na segunda partida, que ainda assim estará classificado para a final do Brasileirão Feminino. O duelo de volta com a Ferroviária será no próximo domingo, às 20h.