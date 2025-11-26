Copenhague x Kairat: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26/11) pela Champions League

Copenhagen x Kairat disputam hoje, quarta-feira (26/11), a 5° rodada da Champions League. O jogo inicia às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Parken, em Copenhague, Dinamarca. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Copenhague x Kairat ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela HBO Max, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Kairat registrou uma derrota de 4 a 1 para o Sporting, outra de 5 a 0 para o Real Madrid, um empate sem gols com o Pafos e uma derrota de 4 a 1 para o Manchester City.

Já o Copenhagen passou por um empate de 2 a 2 com o Leverkusen, uma derrota de 2 a 0 para o Qarabag, outra de 4 a 2 para o Borussia Dortmund e uma terceira de 4 a 0 para o Tottenham.

Copenhague x Kairat: prováveis escalações

Copenhagen: Kotarski; Suzuki, Pereira, Hatzidiakos, López; Larsson, Lerager, Clem, Achouri; Elyounoussi, Moukoko.

Kairat: Anarbekov; Mata, Sorokin, Shirobokov, Mrynskiy; Arad, Kasabulat; Satpaev, Jorginho, Gromyko; Edmilson.

FICHA TÉCNICA

Copenhagen x Kairat

Champions League

Local: Estádio Parken, em Copenhague, Dinamarca

Data/Horário: 26 de novembro de 2025, 14h45