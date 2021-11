Copa Verde: Com torcida liberada, Castanhal aguarda a mudança de horário do jogo contra o Paysandu

O Castanhal encara o Paysandu no dia 10 de novembro, pelo jogo de volta das quartas d final da Copa Verde, no Estádio Maximino Porpino. Após a vistoria realizada no Modelão e os laudos encaminhados ao Ministério Público, ficou decidido que o estádio terá capacidade de 50%, um total de 1.250 torcedores. O presidente do Jappim, Helinho Paes, aguarda a mudança de horário do jogo pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Helinho quer a confirmação para o período noturno para melhorar a logística para o torcedor, já que a partida está marcada para as 15h.

“Já foi liberado o estádio e agora estamos aguardando a mudança de horário. Pedimos a mudança para à noite, pensando no nosso torcedor. É um tempo muito grande sem ele poder prestigiar a equipe e uma partida às 15h, em um dia de semana acaba atrapalhando”, disse.

Essa é a primeira vez em que o Castanhal disputa a Copa Verde e já na primeira edição está na briga para chegar à semifinal da competição. No primeiro confronto diante do Paysandu, na Curuzu, Papão e Japiim ficaram no empate em 1 a 1. No próximo jogo quem vencer avança para a semifinal, caso ocorra um novo empate, a vaga será definida nos pênaltis.