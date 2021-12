Copa Verde: árbitro de Goiás apita a semifinal entre Remo x Paysandu no Baenão

O clássico entre Remo x Paysandu, marcado para este sábado (4), às 17h, no Baenão, decide o segundo finalista da Copa Verde 2021. O Vila Nova-GO já garantiu a sua vaga, ao passar pelo Nova Mutum-MT. Para este confronto entre Leão x Papão, teremos um árbitro de Goiás (GO), comandando a partida.

André Luiz de Freitas Castro, de 47 anos, será o árbitro principal do jogo no Baenão. Ele já comandou uma partida do Remo na Série B, no empate em 1 a 1 contra o Náutico-PE, no Estádio dos Aflitos. Já pelo lado do Paysandu ele apitou a partida contra o Volta Redonda-RJ, na Curuzu, que terminou em 0 a 0, pela Série C.

Os auxiliares da partida serão Fabrício Vilarinho da Silva, ele é da Fifa e faz parte da federação goiana. O outro assistente é Ciro Chaban Junqueira, do Distrito Federal. O quarto árbitro será o paraense Joelson Nazareno Ferreira Cardoso.