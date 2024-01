Copa São Paulo 2024 Castanhal enfrenta VOCEM-SP em jogo decisivo pelo Grupo 11

O Castanhal terá um jogo de vida ou morte pela Copa São Paulo de Futebol Júnior neste sábado (6). Às 15h15, o Japiim enfrenta o VOCEM-SP, pela segunda rodada do Grupo 11 do torneio, no Estádio Municipal de Assis, no interior paulista. Em caso de derrota, o time do nordeste do Pará poderá dar adeus à principal competição de base do Brasil.

Um resultado negativo pode ser devastador para o Japiim devido aos placares obtidos na primeira rodada da chave. Na quarta-feira (3), o time aurinegro foi derrotado pelo Fortaleza-CE por 2 a 0. Portanto, uma nova derrota diante dos paulistas poderá afundar a equipe castanhalense na lanterna do grupo, com chances muito remotas de classificação.

As pequenas possibilidades, em caso de derrota, podem ser nulas caso CRB-AL e Fortaleza-CE empatem no outro jogo da chave, que será realizado mais cedo, às 13h, também no Estádio Municipal de Assis. Na primeira rodada, o time alagoano venceu o VOCEM-SP por 2 a 1 e chegou aos três pontos. Com um possível empate com o Leão da Ilha na segunda rodada, ambos os clubes chegariam os quatro pontos e não seriam mais alcançados pelo Castanhal.

No entanto, caso vença o VOCEM-SP, o time aurinegro entrará vivo na briga por uma vaga na segunda fase na rodada final. Na terça-feira (9), o Japiim vai encarar o CRB-AL num provável confronto direto por um lugar nos mata-matas.

Classificação

A equipe aurinegra garantiu classificação para a Copa São Paulo de 2024 ao ser campeão da Supercopa Pará Sub-17 do ano passado. O time será comandado pelo ex-meia e ídolo Gian Dantas, que é coordenador das categorias de base. Ele substituiu Matheus Lima de última hora. O então treinador do Sub-20 do Castanhal entregou o cargo por questões pessoais.

Regulamento

A competição é disputada em sete fases. Participam da primeira fase 128 clubes, divididos em 32 grupos. Eles jogarão entre si, em turno único, classificando-se para a segunda fase os dois clubes que obtiverem o maior número de pontos ganhos em cada grupo. Nas seis fases posteriores, incluindo a final, os times se enfrentam no sistema de mata-mata, em jogos únicos. A decisão vai ocorrer no dia do aniversário de São Paulo, 25 de janeiro.