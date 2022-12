Copa do Mundo de 2022: Como surgiu a camisa azul do Brasil, que será usada contra Camarões

O Brasil entra em campo nesta sexta-feira (2), às 16h (de Brasília), contra Camarões pela terceira rodada do Grupo G da Copa do Mundo do Catar. Por conta de uma determinação da Fifa, a Seleção vai estrear uma roupa nova neste mundial. A tradicional camisa amarela será substituída pela azul.

Mas afinal, porque o segundo uniforme do Brasil é azul se a cor é pouco predominante na bandeira nacional? A escolha pelo modelo surgiu por conta de um imprevisto antes da final da Copa de 1958, na Suécia, que foi vencida pela Seleção, e teve como inspiração o manto de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país.

Uniforme de última hora

Adversário do Brasil na final da Copa do Mundo de 1958, a Suécia, anfitriã do mundial, também vestia amarelo. Com isso, a Fifa realizou um sorteio para definir quem jogaria com a camisa principal.

No sorteio, ficou decidido que os donos da casa teriam preferência. A notícia gerou grande preocupação no elenco brasileiro, já que a Seleção teria que jogar de branco, segundo uniforme do Brasil na época.

No entanto, o uniforme branco era mal visto pelos jogadores e imprensa. Considerada "amaldiçoada", a camisa ficou marcada de forma muito negativa por ter sido usada no "Maracanaço", a derrota para o Uruguai na final da Copa de 1950.

Nova ideia

Uniforme da Seleção Brasileira usado na Copa de 1958 (Lucas Figueiredo/ CBF)

No entanto, na véspera da partida, o então chefe de delegação da Seleção, Paulo Machado de Carvalho, encontrou uma solução para o problema. Historiadores contam que, aflito com a situação, Paulo decidiu rezar. No altar, o chefe da delegação levantou a cabeça e viu a imagem de Nossa Senhora Aparecida na parede, com manto azul. A partir disso, veio a ideia de "trocar" o uniforme brasileiro.

Em seguida, a delegação saiu às ruas de Estocolmo, onde a seleção estava hospedada, e comprou em uma loja especializada um kit com 22 camisas azuis. Na noite anterior à final, o massagista Mário Américo e o médico Francisco Alves foram os encarregados a costurar e bordar o escudo da CDB (atual CBF) e os números no novo fardamento.

Resultado positivo

Logo na estreia da azul, o Brasil brilhou. Com gols de Zagallo, Vavá, duas vezes, e do ainda jovem Pelé, também duas vezes, a seleção venceu a Suécia por 5 a 2 e levantou a primeira das cinco taças da Copa do Mundo.

Desde então, a camisa azul se tornou oficialmente o uniforme reserva da Seleção Brasileira e é muito querida pelos torcedores. O novo modelo, que será usado contra Camarões, conta também com detalhes amarelos e verdes na manga.