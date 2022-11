Copa do Mundo 2022: Com covid-19, Galvão Bueno é desfalque e Luís Roberto narra abertura

Como informado por O Liberal, o narrador Galvão Bueno está em recuperação, após ter sido diagnosticado com covid-19. Com isso, nesta quarta-feira (16), a TV Globo confirmou que Luis Roberto será o narrador do duelo entre Catar x Equador, às 13h de domingo (20), que marca a estreia da Copa do Mundo 2022.

Também foi confirmado que os comentaristas Caio Ribeiro e Roger Flores farão parte da transmissão do primeiro jogo do Mundial. Com isso, Galvão só deve realizar a estreia nesta Copa no primeiro jogo do Brasil, na quinta-feira (24), às 16h, contra a Sérvia.

Ainda nesta quarta-feira (16), Galvão comemorou o fato de já ter recebido alta médica e estar apenas esperando o resultado negativo para covid-19: "Estou passando aqui para dar um recadinho. Dois: primeiro, tome muito cuidado. A Covid voltou forte. Forte mesmo. Tome cuidado. Estou passando aqui para dizer que já estou inteiramente recuperado, com alta médica, já vou agora para casa", disse Galvão Bueno.