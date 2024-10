Copa do Brasil: Veja como ficou o sorteio da final entre Flamengo e Atlético-MG

Atlético Mineiro e Flamengo se enfrentarão na grande final da Copa do Brasil de 2024, com os duelos marcados para os dias 3 e 10 de novembro, ambos domingos. Após o sorteio realizado nesta quinta-feira (24), na sede da CBF, os mandos de campo foram definidos. O Flamengo jogará a primeira partida no Maracanã, no dia 3 de novembro, enquanto o Atlético Mineiro decidirá o título em casa, na Arena MRV, no dia 10 de novembro.

Caminho até a final

O Atlético Mineiro garantiu sua vaga na decisão ao eliminar o Vasco da Gama nas semifinais. O time mineiro venceu o primeiro confronto por 2 a 1 na Arena MRV, em Belo Horizonte. No jogo de volta, em São Januário, o empate em 1 a 1 foi suficiente para o Galo avançar à final.

Do outro lado, o Flamengo chegou à sua terceira final consecutiva ao superar o Corinthians. Na primeira partida, no Maracanã, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, e na volta, em São Paulo, o empate sem gols garantiu a vaga para o time carioca.

Premiação em jogo

O título da Copa do Brasil de 2024 promete uma generosa premiação. O campeão embolsará R$ 73,5 milhões, enquanto o vice-campeão receberá R$ 31,5 milhões. Além da glória, a conquista do troféu representará um importante impulso financeiro para o time vencedor.

Acompanhe os jogos

A grande decisão começa no dia 3 de novembro no Maracanã, no Rio dde Janeiro, com Flamengo e Atlético-MG duelando na busca pela vantagem para o confronto final. A partida decisiva será no dia 10 de novembro, na Arena MRV, em Belo Horizonte, onde o Galo tentará usar o fator casa para conquistar o título.

