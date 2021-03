Copa do Brasil: sem iluminação em estádio, jogo do Castanhal muda de horário; confira

Em um comunicado destinado à Federação Paraense de Futebol (FPF), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a alteração no horário do jogo entre Castanhal e Volta Redonda-RJ. Inicialmente, a partida estava marcada para às 20h, o que foi inviavbilizado pelo fato do sistema de iluminação do estádio não estar funcionando. O novo horário é a partir das 15h30.

Recentemente, os cabos dos refletores do estádio foram furtados. Quem passar de fase vai encarar a Juazeirense, que surpreendeu e eliminou o Sport Recife em jogo tumultuado realizado nesta quarta-feira (11).