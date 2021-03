Copa do Brasil: Cabos dos refletores do estádio são furtados e Castanhal pede mudanças à CBF

O estádio Maximino Porpino, que pertence à Prefeitura de Castanhal e onde o Japiim manda seus jogos, teve os cabos dos refletores furtados. A informação foi confirmada pela assessoria do clube.

O Castanhal é um dos representantes do Pará na Copa do Brasil e possui um compromisso marcado para o dia 17 de março, às 20h, contra o Volta Redonda-RJ. A diretoria do clube paraense solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a mudança de horário, saindo das 20h, para às 15h30, do dia 17.

A equipe de OLiberal entrou em contato com a Secretaria de Esporte e Lazer de Castanhal, que administra o estádio, mas não obteve retorno.