Copa do Brasil: ‘Carrasco’ do Botafogo-PB, Águia de Marabá recebe alvinegro em casa em boa fase

Águia de Marabá e Botafogo-PB se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 16h, no Estádio Municipal Zinho de Oliveira, em Marabá, pela primeira fase da Copa do Brasil. Em caso de empate ou vitória, é o Belo da Paraíba quem avança. Então, para os donos da casa, só o êxito importa.

O Águia e o Botafogo-PB já têm um histórico de partidas. O Azulão derrotou o paraibano em dois momentos da Série C e ficou conhecido como “carrasco”. A partida de quinta-feira é um jogo único e vale R$900 mil para quem passar de fase.

Atualmente, o Águia se encontra em uma boa fase do Campeonato Paraense, em terceiro lugar na tabela, acumula sete pontos após vencer dois jogos, empatar um e só sofrer uma derrota. O astro principal do time atualmente é o zagueiro David Cruz, que já tem dois gols no Parazão, se tornando artilheiro do time.

Em contrapartida, o Botafogo-PB está em quinto lugar na tabela de classificação do Campeonato Paraibano, após oito partidas, o belo acumula 12 pontos e está fora da zona de classificação para a semifinal após três empates e somente duas vitórias.

Histórico

O Azulão já foi motivo de tristeza para o Botafogo-PB duas vezes em partidas da Série C. A primeira vez foi em 2014, quando na casa do Águia, o paraibano perdeu a chance de subir pra Série B e, após uma boa campanha, foi derrotado por 2 a 1. A segunda vez foi em 2015, em uma partida no Almeidão, na Paraíba, quando o Belo ainda tinha esperanças de subir para a Série B, mas perdeu em casa, novamente para o Águia. Desde então, o paraibano se manteve na Série C, enquanto o Águia caiu ainda em 2015 e ainda está na Série D.

Ficha técnica:

Águia de Marabá x Botafogo-PB - primeira fase Copa do Brasil 2023

Horário: 16h

Data: 02 de março

Local: Estádio Municipal Zinho de Oliveira, Marabá, Pará.

Árbitro: Ivan da Silva Guimaraes Junior

Assistente 1: Anne Kesy Gomes de Sá

Assistente 2: Dimmi Yuri das Chagas Cardoso

Quarto árbitro: Andrey da Silva E Silva



Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, David Cruz, Betão e Alan Maia; Danilo Cirqueira, Castro, Balão Marabá, Adauto e Wander; Luam Parede. Técnico: Matheus Sodré.



Botafogo-PB: Elias; Lucas Mendes, Lucas Barboza, Daciel Bismarck, Ramon Baiano e Leocovick; Wesley, Du Fernandes (Miller), Marco Antônio (Evandro) e Renatinho; Tiago Reis (Leilson). Técnico: Francisco Diá