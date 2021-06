Contra a 'zebra', São Paulo recebe o 4 de Julho pela Copa do Brasil para reencontrar o caminho das vitórias

Nesta terça-feira (8), o São Paulo entra em campo com a missão de evitar uma zebra na Copa do Brasil. Na partida de volta da terceira fase da competição, o Tricolor recebe o 4 de Julho, do Piauí, no Morumbi, precisando correr atrás do resultado para se classificar.

Após a derrota por 3 a 2 no jogo de ida, disputado no Estádio Albertão, em Teresina, o Tricolor larga em desvantagem na segunda partida do confronto.

Jogando em casa, o São Paulo precisa vencer por dois gols de diferença caso queira a classificação garantida nos 90 minutos de bola rolando. Caso vença o jogo por um gol de vantagem, a decisão será feita por disputa de pênaltis.

Embalado após a conquista do Paulistão de 2021 e tido como um dos favoritos para o título da Série A do Brasileirão, uma eliminação diante do 4 de Julho, que disputa a quarta divisão do campeonato nacional, marcaria uma das maiores zebras da competição e também da história do São Paulo.

No jogo de ida, jogando com o time reserva, a bola parada foi o principal problema do Tricolor, que sofreu três gols desta maneira, um em escanteio e dois em faltas.

Para a segunda partida, no Morumbi, a equipe deve entrar com a escalação titular, embora tenha cinco desfalques importantes que já ficaram de fora dos últimos jogos. Daniel Alves, Benítez e Luan não jogarão por lesão, enquanto Liziero, que foi convocado pela seleção olímpica do Brasil, e Arboleda, convocado pelo Equador, também não serão relacionados.

O Tricolor busca seu primeiro título da competição. Na última temporada, a equipe passou perto da conquista, caindo nas semifinais contra o Grêmio.

Querendo chegar mais longe e sendo favorito no confronto, o São Paulo recebe o piauiense 4 de Julho a partir das 19h desta terça-feira, no Morumbi, com acompanhamento em tempo real do LANCE!, em parceria com o Voz do Esporte.