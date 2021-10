Conmebol define uniformes de Palmeiras e Flamengo para a decisão da Libertadores

A decisão da Copa Libertadores 2021 será apenas em 27 de novembro, mas a Conmebol já informou quais uniformes serão utilizados por Palmeiras e Flamengo no confronto. O time paulista vestirá o seu uniforme 1 (camisa e meiões verdes e calção branco). A equipe carioca, por sua vez, vestirá o uniforme 2 (camisa e meiões brancos e calção preto).

Palmeiras e Flamengo acirraram a rivalidade nos últimos anos por serem os protagonistas do futebol brasileiro. A decisão da Libertadores um grande capítulo do embate entre os clubes, que vem disputando os principais títulos do país.

O Palmeiras garantiu a classificação à final após eliminar o Atlético-MG com dois empates, 0 a 0 no Allianz Parque e 1 a 1 no Mineirão, avançando pelo critério do gol fora de casa. Já o Flamengo carimbou o passaporte para a decisão ao vencer o Barcelona de Guayaquil duas vezes por 2 a 0.