Conmebol aponta 140 casos de Covid-19 na Copa América mas afirma que incidência está diminuindo

A Conmebol emitiu um novo comunicado sobre os casos de Covid-19 na Copa América 2020, que está acontecendo no Brasil, e apontou 140 testes positivos para o vírus. A entidade afirmou que a maioria dos infectados são de "trabalhadores, membros de delegações e pessoal terceirizado", sem especificar quantos casos são por grupo.

A Conmebol também informou que realizou 15235 testes para o novo coronavírus e, por isso, chegaram a uma incidência de 0.9%, menor do que a apresentada no último comunicado. A entidade afirmou que isso é uma prova de que os protocolos de segurança da Copa América estão funcionando.

- Os protocolos sanitários implementados pela Conmebol provaram ser altamente eficazes em torneios internacionais disputados na América do Sul. Os resultados negativos sempre se mantiveram em torno de 1%. Além das medidas preventivas, uma intensa campanha de vacinação para todos os membros da família do futebol profissional sul-americano está em andamento desde maio - afirmou a entidade.

Rodeada de polêmicas, a bola da Copa América rola nesta segunda-feira, com o confronto entre a Argentina, líder do Grupo A, e do Paraguai, que ocupa a terceira posição.