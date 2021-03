Conheça detalhes dos adversários de Remo, Paysandu e Castanhal na Copa do Brasil

Remo, Paysandu e Castanhal conheceram nesta terça-feira os adversários da Copa do Brasil. O Remo vai enfrentar o Esportivo-RS, o Paysandu vai enfrentar o Madureira-RJ e o Castanhal vai enfrentar o Volta Redonda-RJ. A reportagem de O Liberal detalha quem são os adversários dos clubes paraenses na competição nacional.

Esportivo-RS

Adversário do Remo na Copa do Brasil, o Clube Esportivo Bento Gonçalves, conhecido por Esportivo, volta a disputar a competição após 16 anos. Ele conseguiu a vaga ao conquistar o título do interior do Campeonato Gaúcho de 2020. Fundado em 1919, o time de Bento Gonçalves é comandado por Luiz Carlos Winck. O clube ainda possui o estádio Montanha dos Vinhedos, onde será realizada a partida contra o Remo.

É a segunda vez que o time de Bento Gonçalves disputa a Copa do Brasil. A primeira participação foi em 2005, quando enfrentou o Londrina na primeira fase. O Esportivo venceu o jogo de ida por 4 a 1, realizada em Bento Gonçalves, e perdeu na volta para o Tubarão por 2 a 0. Na segunda fase, enfrentou o Fluminense, perdendo de 2 a 1 no jogo de ida e por 1 a 0 na volta, em jogo realizado no Maracanã. O time não está em nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro.

Madureira-RJ

O Madureira Esporte Clube leva o nome do tradicional bairro da zona norte do Rio de Janeiro, foi fundado em 1914 e é conhecido como Tricolor Suburbano. Ele vai enfrentar o Paysandu na primeira fase. Apesar de não ter conseguiu chegar as finais dos dois turnos do Campeonato Carioca e nem ter disputado nenhuma competição nacional, garantiu a vaga na Copa do Brasil ao ser vice no torneio extra do Cariocão. O time é comandando por Toninho Andrade e vai disputar a Série D de 2021.

O jogo contra o Paysandu será no estádio Aniceto Moscoso, que pertence ao clube e está localizado na rua Conselheiro Galvão.

Volta Redonda-RJ

Dos três times, é o único que está disputando na Série C do Campeonato Brasileiro. O time carioca vai enfrentar o Castanhal, no Maximino Porpino. O Voltaço fez um boa temporada em 2020. Foi o clube que teve a terceira melhor campanha do Campeonato Carioca e disputou a Série C do Brasileirão, onde ficou na sexta posição do grupo B e não avançou para segunda fase.

Ele garantiu a vaga na Copa do Brasil por causa do Ranking da CBF, sendo o 55º colocado. Entre os clubes do Rio de Janeiro, o Volta Redonda é o quinto colocado, atrás apenas de Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. O técnico é Neto Colucci.