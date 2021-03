Conheça sete jogadores paraenses que já conquistaram a Copa do Brasil

A Copa do Brasil 2020 encerrou ontem e a competição de 2021 já inicia nesta semana. O Palmeiras conquistou o quarto título da sua história tendo um dos destaques o paraense Rony, ex-Remo, que é natural do munícipio de Magalhães Barata (PA). A equipe de OLiberal.com decidiu reunir alguns paraenses que já conquistaram o título da Copa do Brasil em mais de 30 anos de competição.

Separamos sete nomes de atletas que tiveram o gostinho de levantar a taça da competição mais democrática do país.

Nildo - 1995 - Grêmio

Nildo fez o gol do título do Grêmio contra o Ceará-CE (Arquivo pessoal / Instagram)

Luís Mário - Grêmio 2001

Luís Mário levantou a taça da Copa do Brasil com o Grêmio em 2001 (Miguel Rojo / AFP)

Rodrigo Broa - Flamengo -2006

Rodrigo Broa fez parte do elenco do Flamengo campeão da Copa do Brasil em 2006 (Renato Chalu / Arquivo OLiberal)

Ganso - 2010 - Santos

Ganso com a camisa do Pará, após conquistar o título da Copa do Brasil diante do Vitória, no Barradão (Divulgação / Santos)

Pará - 2010 - Santos

Pará, ao centro, segurando a taça da Copa do Brasil 2010, conquistada pelo Santos (Arquivo)

Pará - 2013 - Flamengo

Lateral direito Pará conquistou o bicampeonato da Copa do Brasil defendendo as cores do Flamengo ()

Erik - Palmeiras - 2015

Atacante Erik levantou a taça com o Verdão em 2015 (César Greco / Ag. Palmeiras)

Rony - Athlético Paranaense - 2019

Rony levantou a taça com o Furacão em 2019 (EVERTON SILVEIRA/AGENCIA F8/AE)

Rony - Palmeiras - 2020