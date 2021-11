Confira os resultados dos principais jogos do fim de semana (20/11 e 21/11)

O fim de semana foi recheado de partidas importantes no Brasil e exterior. O sábado (20) reservou a final da Copa Sul-Americana entre dois clubes brasileiros: Athletico-PR e RB Bragantino, disputada no Uruguai. Mas o Brasileirão teve ainda partidas decisivas na luta pelo título, libertadores e rebaixamento.

Outra partida importante no cenário nacional foi a decisão da Série C. Após o empate em Minas Gerais, Ituano-SP e Tombense se enfrentaram no duelo que decidiu o campeão da Terceirona 2021. Enquanto isso, nos campeonatos europeus, as principais equipes do continente jogam antes da rodada do meio de semana da Champions League.

Confira os resultados dos principais jogos do fim de semana:

SÁBADO (20/11)

Série A

19h - Atlético-MG 2 x 0 Juventude

19h - Fortaleza 1 x 0 Palmeiras

19h - Chapecoense 1 x 3 Grêmio

21h - Atlético-GO 1 x 1 Ceará

21h30 - Internacional 1 x 2 Flamengo

Série B

16h30 - Confiança 0 x 1 Ponte Preta

Série C

17h - Ituano 3 x 0 Tombense

Copa Sul-Americana

17h - Athletico-PR 1 x 0 Bragantino

Campeonato Espanhol

17h - Barcelona 1 x 0 Espanyol

Campeonato Inglês

9h30 - Leicester 0 x 3 Chelsea

12h - Watford 4 x 1 Manchester United

14h30 - Liverpool 4 x 0 Arsenal

Campeonato Francês

13h - PSG 3 x 1 Nantes

Campeonato Italiano

16h45 - Fiorentina 4 x 3 Milan

DOMINGO (21/11)

Série A

16h - Corinthians 2 x 0 Santos

17h - Fluminense 2 x 0 América-MG

19h - Bahia 1 x 1 Cuiabá

Série B (20/11)

16h - Coritiba 0 x 1 CSA

16h - Brasil 0 x 1 Botafogo

19h - Náutico 2 x 0 Avaí

Campeonato Espanhol

12h15 - Granada 1 x 4 Real Madrid

Campeonato Inglês

11h - Manchester City 3 x 0 Everton

Campeonato Italiano

14h - Internazionale 3 x 2 Napoli