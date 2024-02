Condenado por estupro, Daniel Alves vai receber ‘salário’ do São Paulo; veja os valores

Daniel Alves foi preso e condenado a quatro anos e meio por estupro contra uma mulher, na Espanha, em 2022. O ex-jogador recebeu a sentença n esta quinta-feira (22), do Tribunal de Barcelona, porém, Daniel receberá uma quantia mensal do São Paulo-SP, seu ex-clube, por um acordo feito com a diretoria do Tricolor.

Ele deixou o São Paulo no mês de setembro de 2021 e, após o Tricolor Paulista romper o contrato, o clube assumiu uma dívida de milionária. De acordo com a Folha de São Paulo, o presidente do Tricolor Paulista, Julio Casares, confirmou o valor da dívida que o clube possui com o ex-atleta gira em torno de R$22.8 milhões. A equipe do Morumbi paga mensalmente aa Daniel Alves o valor de R$450 mil.

Segundo o balanço financeiro do clube paulista, foi pago até então R$2.4 milhões, porém, o clube afirma que já efetuou o pagamento de mais da metade da dívida e que o acordo com Daniel Alves segue sendo executado e terminará somente no final de 2025. Pelo Tricolor Daniel Alves atuou 95 vezes, marcou 10 gols e conquistou o título do Campeonato Paulista.