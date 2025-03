Comissão de Arbitragem da FPF avalia desempenho dos árbitros: ‘Alto nível técnico’

A Comissão de Arbitragem da Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou um balanço recente das atividades que movimentaram a primeira fase do Campeonato Paraense. Segundo o relatório, durante os 48 jogos correspondentes "os árbitros demonstraram alto nível técnico, refletindo um processo contínuo de renovação e capacitação dentro da federação. O trabalho estruturado para aprimorar a qualidade da arbitragem tem gerado resultados sólidos, fortalecendo ainda mais o futebol do estado", disse a entidade em comunicado divulgado nas redes sociais.

Ao todo, 25 árbitros foram escalados, sendo 18 na função principal e 7 como reservas, além de 21 assistentes e 12 profissionais atuando no VAR e AVAR – um avanço significativo para o futebol paraense. Esse progresso, conforme a comissão, reflete um programa contínuo de capacitação, que inclui treinamentos técnicos e físicos rigorosos, ministrados por instrutores credenciados pela FIFA e CBF. Somente em janeiro deste ano, 32 árbitros do Pará foram homologados pela CBF para atuar como VAR, AVAR e Observadores, após participarem de uma pré-temporada coordenada por Péricles Bassols e Lucas Almeida, membros da comissão nacional de arbitragem da entidade.

O relatório informa ainda que na primeira fase os árbitros aplicaram um total de 215 cartões amarelos, resultando em uma média de 4,4 por jogo, e 10 cartões vermelhos, com três partidas transcorrendo sem qualquer punição disciplinar. O VAR, neste quesito, foi decisivo na correção de cinco gols e três expulsões, evidenciando a precisão técnica e o critério rigoroso nas decisões. Além disso, a redução nas interrupções do jogo permitiu um maior tempo de bola rolando, garantindo partidas mais fluidas e emocionantes.

VEJA MAIS

Fernando Castro, presidente da Comissão de Arbitragem da FPF, destacou a importância desse desempenho para o futebol do estado. “Esse desempenho comprova a consolidação do trabalho de renovação e formação que temos conduzido. A mescla entre experiência e novos talentos está trazendo resultados consistentes, e estamos confiantes de que 2025 será uma temporada de destaque para a arbitragem paraense no cenário nacional.”

A Federação Paraense de Futebol, em resumo, destaca que mantém o compromisso com o sólido desenvolvimento da arbitragem, o que garante suporte, capacitação e reconhecimento aos profissionais que desempenham um papel essencial na qualificação e credibilidade do futebol estadual.